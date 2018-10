Quelle alternative au chocolat en cas de pénurie ?

Restreindre notre consommation de chocolat va peut-être devenir inévitable. Ce serait un drame pour les amateurs. En effet, une possible pénurie mondiale de cacao a été prédit par des experts. Les prix risquent alors de grimper, et la part en chocolat dans chaque produit pourrait également diminuer. Toutefois, une alternative est en phase de développement, mais le goût sera-t-il le même ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.