Altice, un géant des télécommunications dans la tourmente

Le groupe Altice a perdu 43% de sa valeur boursière. Le géant des télécommunications et de la presse regroupe des marques très connues du grand public comme SFR, BFMTV, Libération, L'Express,... ainsi que des filiales dans plusieurs pays. Des acquisitions qui ont coûté cher au groupe du milliardaire Patrick Drahi. Le groupe est aujourd'hui endetté à hauteur de 51 milliards d'euros.