Amandes, noisettes, pistaches : d'où viennent-elles ?

À l'apéro, pour grignoter ou même en dessert, les fruits à coque se mangent souvent par poignées. Mais savez-vous d'où ils viennent ? La France importe aujourd'hui la majorité des noisettes de Turquie. Les amandes, elles, viennent massivement des États-Unis. D'ailleurs, Daco France, entreprise familiale en région parisienne, s'approvisionne en fruits secs auprès d'une cinquantaine de pays en fonction des récoltes. Tous les ans, près de 10 000 tonnes de fruits secs arrivent là-bas. Chaque lot est minutieusement inspecté. Alors, pourquoi est-il si difficile de trouver des amandes françaises ? Tout simplement parce qu'elles ont disparu. Dans les années 50, 12 000 hectares d'amandiers étaient exploités en France. Mais des épisodes de gel ont tué la plupart des arbres et stoppé la production. Pourrait-elle redémarrer ? Dans un verger, au pied de mont Ventoux, c'est bien parti. Nous avons rendez-vous avec Rémy Foissey, arboriculteur. Il tente de relancer la culture grâce à des variétés plus résistantes et en accompagnant les agriculteurs, car produire des amandes, cela prend du temps. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Deschateaux, S. Fortin, F. Jolfre