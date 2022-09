Amaury Guichon, un Français génie du chocolat à Las Vegas

Promis. Absolument tout ce que vous voyez là est en chocolat. Vous avez du mal à nous croire ? Alors, voici la preuve en vidéo. Cette moto, avec son moteur, ses roues, et même ses suspensions, a nécessité plusieurs jours de travail. Et que dire de cette girafe ? 2,5 mètres de haut. Presque 10 millions de personnes ont visionné sa fabrication sur Instagram. Ces incroyables sculptures ont permis à Amaury Guichon de devenir le pâtissier français le plus suivi sur les réseaux sociaux. Plus de 9 millions d’abonnés contemplent ses créations chaque fois plus surprenantes. L’autre spécialité d’Amaury Guichon, ces pâtisseries trompe-l’œil ultra réalistes. Observez attentivement cette fausse casserole. Pas besoin de la mettre au lave-vaisselle, elle se mange. Ce champignon vénéneux, lui aussi, est tout à fait comestible. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien