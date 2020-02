Amazon bientôt autorisé à vendre des médicaments en France ?

La loi actuelle impose que le stock de médicaments se trouve dans l'officine et que la vente soit réalisée sous la stricte vigilance du professionnel. Mais un projet de loi présenté ce mercredi matin en Conseil des ministres prévoit d'autoriser l'existence de sites de stockage en dehors des pharmacies traditionnelles et de permettre aux plateformes de vente en ligne de commercialiser des médicaments délivrés sans ordonnance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.