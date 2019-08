Amazonie : au cœur de la forêt calcinée

La forêt amazonienne continue d'être ravagée par des milliers d'incendies. En froid avec Emmanuel Macron, le président brésilien Jair Bolsonaro a refusé sèchement l'aide de vingt millions d'euros proposée par les pays du G7. Mais que va-t-il rester de la plus grande forêt tropicale du monde ? Les dégâts sont-ils irréversibles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.