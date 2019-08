Amazonie : au coeur d'une région touchée par les incendies

Le Mato Grosso est l'une des régions les plus touchées par les incendies en Amazonie. C'est le coeur agricole du Brésil où le soja et le maïs, qui partent à l'exportation, sont notamment cultivés. Sur place, dans les zones détruites par les flammes, pompiers et policiers tentent de découvrir les causes de ces incendies et de retrouver les coupables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.