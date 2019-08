Amazonie : crise écologique et tensions diplomatiques

Les incendies continuent de dévorer la forêt primaire amazonienne. Ces dernières 24 heures, de nouveaux départs de feu ont été constatés. Et il y a urgence, car de nombreuses exploitations agricoles sont menacées. Ce désastre a fait réagir la communauté internationale. Mais le fait que l'Amazonie ait été au cœur des débats du G7 a déplu au président brésilien. Ce dernier s'en est alors pris à Brigitte Macron. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.