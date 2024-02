Amazonie : la cité perdue retrouvée

C'est sur la rive de l'Upano en Équateur, ce torrent qui descend des Andes, qu'il faut chercher les traces de la Cité perdue. Et pour cela, il faut d'abord trouver le petit village où réside l'un des seuls guides à pouvoir nous y mener. Il s'agit d'un vieux paysan qui détient ce secret insoupçonné. Il a insisté aux recherches qui ont abouti à cette découverte fabuleuse. Le rendez-vous est donc donné au pied du Sangay, le volcan qui domine la vallée mystérieuse. Il faut se frayer un chemin à travers la jungle pour atteindre le site. De prime abord, rien n'indique la particularité de l'endroit, sauf de curieux monticules recouverts de hautes herbes. En prenant un peu d'altitude, on découvre, en effet, des formes géométriques, rectangulaires qui représentent les fondations de grands bâtiments. A l'œil nu, il est impossible d'identifier les restes de cette ville antique, et pourtant, sous nos pieds, se trouvaient des rues, des avenues, des constructions parfois de grande taille, insérées dans un réseau urbain très sophistiqué. Mais qu'est-ce que les chercheurs ont-ils vraiment découvert grâce au Lidar, une technologie radar permettant de voir les sols sans la végétation ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, A. Pocry