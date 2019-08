Amazonie : le combat des pompiers brésiliens

Selon le directeur de l'agence mondiale chargée des forêts tropicales, les dizaines de milliers d'incendies qui se sont déclarés en Amazonie, ces dernières semaines, pourraient marquer un tournant décisif et altérer le climat. Sur le terrain, la lutte contre les incendies est techniquement très difficile, le combat est loin d'être gagné pour les pompiers brésiliens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.