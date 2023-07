Ambulances : la course à la rentabilité

Sirènes et gyrophares se rendent prioritaires. Certains ambulanciers y ont souvent recours, et pas toujours de manière justifiée. Leur course à la rentabilité est source d’insécurité routière et d’accidents, parfois mortels. Le 22 août dernier à Lyon, Iris et Warren sont morts, fauchés par une ambulance privée. Son chauffeur n’avait plus que deux points sur son permis probatoire. En 2021, 115 ambulances ont été impliquées dans des accidents, neuf d’entre eux ont été mortels. Les ambulanciers ont-ils tous les droits sur la route ? Pour comprendre, nous embarquons avec Jeremy. Ce matin-là, il prend en charge un patient sous dialyse. Il n’y a donc aucune urgence, mais d’autres transports imposent de rouler sirènes hurlantes. Rouler vite, griller des feux, oui ! Mais, seulement dans le cadre d’une procédure d’urgence et non pour multiplier les courses et faire du chiffre. L’agence régionale de santé, dans un courrier, dénonce des patrons qui incitent à conduire toujours plus vite et plus longtemps, et font de leurs employés des dangers publics, car ils sont payés au nombre de courses réalisées. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J.Y. Chamblay