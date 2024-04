Ambulances, taxis sanitaires : des dépenses hors de contrôle ?

Pour se rendre à l'hôpital plusieurs fois par semaine, Michel bénéficie gratuitement d'un transport en ambulance. Atteint d'une maladie de l'œil, il n'a pas d'autres moyens pour se déplacer. Chaque trajet est facturé 80 euros. Une somme qu'il n'a pas déboursée car tout est pris en charge par la Sécurité sociale et sa mutuelle. Chaque jour, une entreprise d'ambulances du Nord transporte une centaine de patients. Faire rouler un véhicule médicalisé coûte en moyenne 500 euros par jour. Les charges fixes comme l'essence ou les salaires sont de plus en plus importantes alors que les tarifs des trajets ne varient pas, selon le gérant. Les trajets des ambulances de cette société nordiste sont géolocalisés grâce à un logiciel. Alors, les factures destinées à l'Assurance maladie sont éditées automatiquement. Ce procédé rend la fraude impossible, mais il n'est pas obligatoire. Certaines entreprises profitent alors de cette faille pour contourner le système très facilement. En 2023, dans l'Hexagone, 60 millions de trajets ont été prescrits pour un montant total de 5,5 milliards d'euros. C'est un gouffre financier pour le gouvernement qui souhaite faire des économies. Et il n'y a pas que les trajets en ambulance qui sont remboursés par l'Assurance maladie, les taxis conventionnés réalisent aussi de plus en plus de trajets sanitaires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Hembert, J. Ajili