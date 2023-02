Amende non payée : attention à cette nouvelle arnaque

Vous avez l'habitude de les supprimer dès qu'ils arrivent dans votre messagerie. Mais le nouveau SMS va peut-être retenir votre attention. Le dernier stratagème en date des arnaqueurs est de jouer sur votre peur des contraventions, pour vous inciter à cliquer sur un lien. Direction, une fausse plateforme de service public. On vous demande alors de rentrer vos coordonnées bancaires, aussitôt réutilisées. Les messages sont de plus en plus travaillés, parfois très convaincants. Mais certains indices vous permettent de reconnaître les tentatives d'arnaques. "Les services publics, pour ce qui est des paiements des contraventions, n'envoient jamais de textos de ce type", affirme Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. En cas de doute, un seul site officiel s'occupe des contraventions. Si vous êtes victimes d'une de ces arnaques, il existe des réflexes à connaître. Dans la plupart des cas, il est difficile de récupérer son argent. Les auteurs de cette arnaque, en majorité à l'étranger, sont rarement interpellés. Un seul conseil donc, faire preuve de la plus grande vigilance. TF1 | Reportage L. Cloix, I. Bornacini, L. Garcia