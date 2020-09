Amendes de stationnement : plus besoin de payer pour contester

La décision du Conseil constitutionnel sur les amendes de stationnement va avoir des conséquences pratiques pour de nombreux automobilistes. On ne leur obligera plus à payer leur contravention s'ils en contestent le bien-fondé. Les juges constitutionnels en ont décidé autrement. Mais pourquoi cette décision ? Et surtout, que va-t-elle changer ? Éléments de réponses avec nos journalistes.