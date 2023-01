Amendes de stationnement : un jackpot pour les communes

Amendes de stationnement : un jackpot pour les communes Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 45 000 habitants, et l'année 2022, 59 000 contraventions de stationnement. Dans cette ville des Yvelines, il vaut mieux passer par la case horodateur. Pour les contrevenants c'est 25 euros d'amendes, la mairie définit le montant depuis l'année 2018 mais ce sont des sociétés privées qui distribuent les PV. Pour Mark Venus, adjoint au Maire de Saint-Germain-en-Laye, cela a fait gagner de l'argent et pas seulement. “Si on met des règles, il faut mettre des contrôles”, dit-il. Ces amendes explosent tout à l'Hexagone, onze millions huit-cents en 2021. C'est 68% de plus qu'en 2020, une augmentation à relativiser avec les confinements. Dans le Sud du pays, Béziers , Sète, et Montpellier (Hérault), ou encore à Bordeaux (Gironde). Ces villes ont investi dans des voitures flasheuses, plus rapides, capables de contrôler jusqu’à 1 000 plaques d’immatriculation par heure. Pour les automobilistes, pas de temps à perdre. Des voitures flasheuses qui ont fait leurs preuves pour la municipalité. Grâce notamment à ces voitures, 100 000 contraventions de plus ont été dressées en 2021. Cela fait plusieurs millions d'euros supplémentaires pour la métropole de Bordeaux. TF1 | Reportage M. Bajac, Y. Chambon, T. Gippet