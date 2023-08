Amendes : pourquoi tant d'impayés ?

L’amende, surtout quand elle est majorée, n’est pas le courrier le plus agréable à recevoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à les ranger au fond d’un tiroir et ne plus vous en occuper. Et pourtant, l’administration ne retrouve pas tous les mauvais payeurs. Le taux de recouvrement, ceux qui payent après la relance, est de 31% seulement pour les excès de vitesse et 45% pour les PV de stationnement. Alors pourquoi autant d’impayés ? En 2019, deux sénateurs se sont posé la question. Leur constat est alarmant. D’abord, ils estiment que les finances publiques sont en sous-effectif. Et surtout, le système de recouvrement est décrit comme trop complexe avec trop d’acteurs. Alors quelle solution ? Le ministère de l'Économie évoque la création d’un guichet unique. Un secteur sera particulièrement scruté, celui des transports en commun. Après majoration, seules 9% des amendes sont payées. Face aux contrôleurs, les fraudeurs donnent souvent de mauvaises adresses. Le gouvernement veut donc favoriser le paiement de l’amende sur place, dans le bus ou dans le train, en espèce ou par carte. TF1 | Reportage T. Jarrion, S. Humblot, F. Moncelle