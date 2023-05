Amendes sur votre pare-brise : attention aux fausses contraventions

On aime rarement les voir sur son pare-brise, mais celui-là, c'est encore pire. L'avis de contravention dans la vidéo en tête d'article est un faux. Deux éléments doivent éveiller votre soupçon. À droite sur l'image, un vrai PV, à gauche, le faux. Il est beaucoup plus gros et surtout, il contient ce QR code en bas qui vous invite à payer directement, c'est le piège. Les véritables contraventions n'en ont pas. "C'est une information qu'on donne aux usagers qui ont été verbalisés, sans que ce papier soit forcément obligatoire. C'est bien dit qu'ils recevront prochainement un courrier de la part des services concernés", prévient un policier municipal. Si vous scannez le QR code, vous serez alors redirigé vers un faux site internet où on vous demandera vos coordonnées bancaires. Les escrocs les récupèrent ainsi que le montant de la soi-disant amende. À Bougival en région parisienne, la semaine dernière, des centaines de ces papiers bleus sont apparus sur les pare-brise Et dans les jours suivants, c'est dans la commune de Louveciennes. Plusieurs départements d'Île-de-France sont concernés d'après les gendarmes. Ils donnent l'alerte sur les réseaux sociaux. "Nous appelons la population à une vigilance et en cas de doute de contacter les autorités par le biais du 17 ou par le biais de l'application Masécurité.fr pour s'assurer que l'on n'est pas en train de se faire berner", dit Aurore Rigail, porte-parole de la gendarmerie nationale Île-de-France. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. TF1 | Reportage F. Litzler, B. Poizeul