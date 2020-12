Amérique : terres sauvages

Le pays des cowboys est grand comme la France. Ses habitants ne peuvent pas ou ne veulent pas vivre confinés. Au Texas, les traditions ne se perdent pas facilement et malgré la crise, ces « garçons vachers » prennent de la hauteur quant à la situation actuelle dans le monde. « Ça fait 150 ans qu’on fait tout à cheval. On n’a pas trouvé les meilleures manières. Mes ancêtres ici ont connu les grandes dépressions des années 30 ou la Deuxième Guerre mondiale où tous les hommes étaient partis se battre… On fait face à des crises depuis que l’élevage est une industrie. On a de la ressource. On sera toujours là après le Coronavirus », assure Joe Leathers, manager du Ranch 6666. Et puis au Texas, en Oregon, la pandémie mondiale n’empêche pas complètement la production. Surtout à l’endroit où on fabrique, paraît-il, le meilleur fromage du monde, le Rogue river blue. Il a été élu Champion du monde des fromages en 2019. Les habitants en sont fiers. Mais, il a fallu un bon français pour vérifier l’information. Notre correspondante, Amandine Atalaya, a donc procédé à une dégustation. « C’est vraiment délicieux, c’est excellent… Et moi, je ne sens toujours pas les fruits, mais je sens toujours beaucoup la crème », a-t-elle dit. Enfin, le chasseur de pythons Brian Hargrove est rémunéré par l’État de Floride pour débarrasser la région de ces dangereux prédateurs. Il les capture à mains nues. « Ça y est, il est calme et moi, je saigne. Ils détruisent tout l’écosystème, pas juste un peu, complètement », dit-il. Il pouvait s’enorgueillir d’en avoir attrapé 390 en trois ans même si pendant la capture du dernier, il aura fallu l’aide, tour à tour, de nos deux reporters pour éviter au chasseur l’étreinte dangereuse du reptile.