Amiens : un petit-neveu de Brigitte Macron agressé

Vers 21h30 lundi soir, après l'interview du Président sur TF1, plusieurs manifestants se trouvent devant la chocolaterie Jean Trogneux à Amiens. Il s'agit d'une propriété de la famille de Brigitte Macron. Son petit-neveu Jean-Baptiste habite au-dessus de la boutique. Il aurait été agressé par plusieurs manifestants, selon son père, Jean-Alexandre Trogneux. D'après lui, son fils a deux côtes cassées, et un hématome à la tempe. L'enquête est en cours et doit encore confirmer son récit. Selon la police, Jean-Baptiste Trogneux était venu défendre la boutique, prise pour cible par des manifestants. Huit personnes ont été placées en garde à vue. Ce mardi après-midi, Brigitte Macron a elle-même réagi : "Jean-Baptiste a eu le courage d'affronter la lâcheté, la bêtise et la violence d'un groupe...". Suivi par le Président à son arrivée en Islande : "Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu. En temps qu'oncle je considère ces actions comme absolument inacceptables et en temps que Président de la république elles sont inqualifiables". Tous les partis politiques ont condamné ces actes de violences. La famille Trogneux dénonce des manifestations régulières devant sa chocolaterie, comme en mars dernier. TF1 | Reportage B. Augey, M. Debut