Amsterdam : les touristes sont-ils toujours les bienvenus ?

L'épidémie de coronavirus n'a pas entamé la motivation des touristes à se rendre à Amsterdam. La ville table sur une perte de 40% de visiteurs en 2020. Mais la municipalité veut aller plus loin contre le tourisme de masse. Elle envisage d'interdire les coffee shops aux touristes étrangers. Les taxes de séjour ont également augmenté dans les hôtels. Les guides ne peuvent désormais plus faire de visite dans le quartier rouge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.