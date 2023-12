Ananas : le trésor sacré des Philippines

Ni sur un arbre, ni tout à fait au sol, c'est au cœur des plantes que l'ananas prend vie. Il trône en roi, protégé par de grandes feuilles piquantes de 1,20 mètre. Dans les plantations au sud des Philippines, les cultivateurs s'y faufilent pour les récolter à la main. D'apparence féroce, le fruit renferme un soleil sucré. Pour atteindre sa perfection de saveur, celui qu'on surnomme "le roi des fruits" prend tout son temps, 18 mois. Originaire d'Amérique du Sud, ce sont les colons espagnols qui introduisent l'ananas aux Philippines au XVIe siècle. Les Philippins sont les plus grands mangeurs d'ananas au monde. L'archipel n'exporte que 20% de sa production vers l'étranger, en Chine, en Corée ou au Moyen-Orient. Deuxième exportateur mondial et premier producteur, les Philippines produisent plus de trois millions de tonnes d'ananas chaque année, mais surtout, presque autant de déchets végétaux. Alors, des professionnels achètent des plants d'ananas aux agriculteurs pour en extraire les fibres. En une journée, chacun d'eux peut recycler une tonne de feuilles. Les fibres sont exportées en Europe où elles sont tissées en vêtement ou transformées en papier, en gobelet ou en cuir vegan. Certains entrepreneurs développent même une alternative au plastique. Et que vaut l'ananas en termes de gastronomie ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laouamen, S. Lamotte, V. Canque