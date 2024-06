Anciens magasins Casino : quelles promesses dans les rayons ?

Un nouveau départ, cela valait bien une haie d'honneur pour accueillir des clients, non plus chez Casino, mais chez Auchan. La promesse est placardée dès l'entrée, les mêmes produits qu'avant, oui, mais moins chers, de 15 % en moyenne. L'enseigne assure que ces prix bas seront pratiqués toute l'année. Il y a 150 salariés, ex-Casino, dont l'activité a été sauvée. Pour tous, c'est un soulagement, mais il faut maintenant s'habituer au fonctionnement de leur nouvel employeur. Guillaume doit utiliser un logiciel de gestion des stocks et des commandes pour la première fois. Stéphanie Tabanon, 30 ans de carrière chez Casino, tâtonne, elle aussi. Il y a dix jours, nous avions rencontré Stéphanie lors d'une journée de formation un peu spéciale, mode d'emploi pour devenir l'employé modèle, façon Auchan, avec des idéaux de mise en situation pour apprendre à être poli et serviable avec les clients. Tous ne sont pas convaincus de l'utilité. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage R. Sygula, C. Dewaegeneire, J. Clouzot