Andalousie : l’école où le cheval est roi

Vous les imaginiez peut-être en plein galop ou en train de multiplier les figures. Dans une école d'équitation, cela paraîtrait logique. Mais là où nous nous sommes rendus, les cavaliers et leurs chevaux préfèrent danser, avec dans le rôle du chef d'orchestre Raphaël. S'il hausse le ton, c'est parce que tout doit être parfait. "Les cavaliers ici doivent être les meilleurs", indique l'homme. Jerez de la Frontera, en Andalousie, abrite l'une des plus vieilles écoles d'équitation d'Europe. Pour s'en rendre compte, direction la salle des selles et ses dimensions impressionnante. Chaque selle appartient à un seul cheval. Et il n'y a bien qu'Antonio González et ses 20 ans d'expérience pour s'y repérer. Chaque matin, il prépare les 50 chevaux du domaine, qui sont les stars. "Entre le brossage, le nettoyage des sabots et la préparation de l'équipement pour qu'ils soient montés, cela me prend environ une demi-heure par cheval", confie l'employé. Traitement d'exception pour une école exceptionnelle. Si 100 candidats tentent leur chance chaque année, seuls six seront finalement retenus. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.