Andalousie : les secrets du fleuve rouge

Une rivière couleur sang s'étire jusqu'à 100 km au sud de l'Espagne. Par endroits, elle ressemble à une coulée de lave et donne au paysage des airs de fin de monde. Un train vieux de 150 ans est le meilleur moyen de contempler le Rio Tinto, le fleuve rouge. Pour percer son mystère, il faut écouter Julio Macias, le guide. Au XIXe siècle, des mines voient le jour aux abords du fleuve. Ce train servait à transporter toutes sortes de biens et métaux. Aujourd'hui, quelque cent mille visiteurs l'empruntent chaque année et qui doivent respecter à leur descente une consigne de sécurité. Il ne faut pas toucher l'eau. Ça peut provoquer des irritations. L' eau, chargée de fer, est une aubaine pour les scientifiques, notamment ceux qui préparent les futures missions spatiales. L'exploration de la planète rouge commence sur ses rivages. Un groupe de recherche internationale collabore avec la Nasa et l'Agence spatiale européenne. La mission des scientifiques à la tête de l'équipe consiste à récolter des précieux échantillons. L'eau présente sur Mars pourrait bien ressembler à celle du Rio Tinto. Avec un tel niveau d'acidité, n'espérez pas voir des poissons ou des grenouilles, mais d'autres formes de vie sont possibles. L'analyse au microscope des échantillons prélevés permet de les découvrir. "Je vois plusieurs bactéries. La plupart allongées et de forme ovale. Nous avons la confirmation que la vie peut supporter des conditions extrêmes. Et que si elle existe dans le Rio Tinto, elle pourrait avoir existé dans les mêmes conditions sur Mars", explique Felipe Gomez, centre d'astrobiologie (Cab) - CSIC- Inta Communauté de Madrid. À première vue inhospitalier, ce fleuve écarlate renferme peut-être le secret de la vie extraterrestre. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Schmitt