Angela Merkel : la « Mutti » qui a redonné sa fierté à l’Allemagne

Il y a de quoi à être perdu. Le visage de Merkel a disparu des tracts et ce militant franco-allemand a du mal à s’en remettre. “C’est la première campagne qu’on fait sans Merkel”. En 16 ans, elle a vu passer quatre de nos présidents. La chancelière a conservé sa popularité. Les Allemands la surnomme même “Mutti”, maman. À en croire cette publicité qui lui dit au revoir, son image ferait même vendre le lait. Comment est-elle devenue la mère des Allemands ? De sa vie privée, elle ne dit rien. Elle fait ses courses comme tout le monde, loue depuis toujours le même appartement. Les raisons de cette discrétion se trouvent certainement à Templin, petite ville d'Allemagne de l’Est, celle de son enfance. La chancelière s’est forgée une force tranquille, les Allemands l'adoptent. Angela Merkel était aussi une stratège. Après la chute du mur de Berlin, elle est surnommée “la gamine de Kohl”. Le chancelier en fait sa ministre des femmes. Pourtant, elle n’hésitera pas à l’éjecter de la tête du parti. En 2005, elle gagne ses premières élections, prend sa place et personne n’arrivera à l’en déloger. Patienter, ne brusquer personne, une stratégie politique qu’elle appliquera aussi pour séduire les chefs d’entreprise dans ce pays où l’économie est reine. Avec elle, l’Allemagne a retrouvé le devant de la scène internationale. Elle a été sacrée 14 fois femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes. Face à ces 16 ans d’histoires, quand on lui demande ce qu’elle aimerait que l’on retienne d’elle, elle répond qu’elle n’a pas ménagé sa peine.