Angela Merkel reçue pour la première fois au fort de Brégançon

Emmanuel Macron a invité ce jeudi Angela Merkel dans sa résidence d'été. Un privilège rare accordé une seule fois par an à un dirigeant étranger depuis le début de son quinquennat. Aucun chancelier allemand ne s'était rendu au fort de Brégançon depuis son prédécesseur Helmut Kohl, invité par François Mitterrand en 1985.