Angers : flambée de violence entre bandes

C'est une ville qu'on associe très rarement aux violences urbaines. Pourtant, Angers a vécu, samedi 11 mai 2019, des scènes inédites et inquiétantes. Sur une vidéo amateur, on voit une vingtaine de jeunes se ruer sur un véhicule et se déchaîner à coup de barre de fer et de batte de baseball. Ils frappent également, au hasard, plusieurs passants.