Angles-sur-l'Anglin : un des plus beaux villages de France sinistré

L'eau se retire depuis ce matin et laisse apparaître des dégâts considérables. Le mur en pierre de l'une des plus anciennes maisons du village d'Angles-sur-l'Anglin (Vienne) s'est en partie effondré. Sur l'autre rive, des habitants ont été évacués hier soir, ils reviennent pour la première fois. Les meubles renversés témoignent de la quantité d'eau qui a rempli la pièce. Une armoire, qui pèse plus d'une centaine de kilogrammes, flottait hier encore. Personne ne s'attendait à une telle crue. Nous avions filmé le village en 2020, car c'est l'un des plus beaux villages de France. La roue du moulin était alors bien visible. Hier, elle était totalement submergée. Au pic de la crue, le cours d'eau a quasiment atteint les dix mètres de hauteur. Le pont datant de 1911 a été endommagé, un bloc de pierre a été emporté. La structure est désormais fermée à la circulation. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier