Angleterre : dans les pas des dinosaures

Les falaises de la côte Jurassique nous transporte il y a 185 millions d'années. Imaginez, des dinosaures marins de dix mètres long et des dizaines d'espèces d'ammonites peuplaient les rives de ce que l'on appelle aujourd'hui la côte Jurassique. L'histoire de ces dinosaures est emprisonnée, parfois à porté de marteau dans des roches. Avec son petit air de professeur Indiana Jones, Nigel Clarke, auteur et guide sur la côte Jurassique en Angleterre, s'est donné pour mission de la découvrir et de la transmettre. Passionné, il déchiffre pour une famille anglaise des millions d'années d'histoire. Un jeu de patience et d'observation à portée de tous. Bilan des trouvailles après quelques heures pour une mère et sa fille. Aucun risque d'épuiser la ressource. L'érosion est une alliée pour ces chercheurs de fossiles. En Angleterre, ils peuvent garder leur trouvaille. Les fossiles de Chris Moore atteignent pour certains plusieurs mètres. Ce collectionneur privé les garde dans son atelier et les revend. Les plus impressionnants peuvent lui rapporter des dizaines de milliers d'euros. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor