Angleterre : ils travaillent après 70 ans

Au Royaume-Uni, plus d'un million de personnes, contre 380 000 dans notre pays, travaillent après 65 ans. C'est l'âge légal aujourd'hui pour toucher sa retraite. Toute une génération parfois obligée de continuer à exercer un métier. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de complémentaire, car elle n'était pas obligatoire dans les entreprises jusqu'en 2016. Nous avons rencontré certains de ces seniors.