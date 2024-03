Angleterre : les falaises de feu du Devon

Le parapentiste que l’on voit en image, a la meilleure vue sur les falaises rouges. Le panorama qui se dévoile sous ses pieds semble irréel. Et pourtant, nous sommes bien en Angleterre. Il est impossible de résister, nous prenons aussi notre envol pour un baptême de l’air, haut en couleur. Paré au décollage avec Andrew Pearse, moniteur chez Flying Frenzy. Le moniteur de parapente connaît parfaitement les reliefs de la région et les vents. La côte rouge s’étend sur une vingtaine de kilomètres dans le Devon, le sud-ouest de l’Angleterre. À chaque vol, Andrew Pearse redécouvre le paysage. Riches en oxyde de fer, ces falaises ont été façonnées par le temps, l’érosion et la météo. Changeantes dans la région, elles n'arrêtent pas les promeneurs. Entre terre et mer, le littoral est parsemé d'estuaires, des marais salants qui font l’objet d'un travail de préservation. En tout, 120 espèces d'oiseaux y trouvent aujourd'hui refuge. Lorsque la marée de la Manche monte, la rivière gagne en force. De l’énergie exploitée depuis longtemps par l’homme pour faire du pain. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor