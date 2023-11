Angleterre : vertigineuses falaises

Leur silhouette blanche semble défier la Manche. L'enchaînement de falaise impressionnante, au sud de l'Angleterre, s'appelle les “Seven Sisters”, les sept sœurs pour autant de pics. Depuis la plage, elles offrent un sentiment de vertige aux nombreux touristes. Le décor vous rappelle peut-être Étretat. La Manche a séparé la France et l'Angleterre, il y a seulement 450 mille ans. C’est un paysage de craie, plié par le mouvement des plaques tectoniques, puis sculpté par l’érosion. Au creux des falaises se trouve un parc national. Il est peuplé d'oiseaux migrateurs et de poneys sauvages. En broutant les mauvaises herbes, ils permettent le développement d’un habitat rare, appelé "pelouse calcaire". Pour se reposer ou se laisser guider, les randonneurs se retrouvent dans le café Saltmarsh Farmhouse, tenu par une passionnée. Pour naviguer dans les méandres du parc, des amis ont choisi leur moyen de transport. Le padel, au rythme de l’eau, leur permet de prendre le temps. L'endroit est populaire pour les sports nautiques. Cela ne semble pas gêner le bain des mouettes et des cygnes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Stern, L. Larvor