Animalistes en campagne : que contient leur programme ?

Drapeau hissé, tracte en main, les Animalistes se lancent une fois encore dans la course aux européennes. Sur le terrain, la cause animale peine à convaincre. La tête de liste, Hélène Thouy, en visite dans un hôpital pour animaux sauvages, est bien décidée à porter leur voix à Bruxelles. Aux dernières européennes, ce tout nouveau parti a créé la surprise en obtenant 2,2% des voix. Pour convaincre davantage cette année, il a élargi son programme. Parmi leurs mesures, il y a la fin de l’élevage intensif ou encore la réorientation des subventions agricoles. Le parti a déjà gagné des élections au niveau local. Parmi les mesures, la municipalité a fait interdire la chasse sur les terrains communaux. L’autre objectif, c’est d’atteindre les 5% le 9 juin prochain. TF1 | Reportage M. Ravier, G. Aguerre, C. Biet