Animations de Noël : le jackpot des maires

C'est l'histoire d'un village de Bretagne où plane un air de magie et de féerie. Chaque soir de décembre depuis 22 ans, Rochefort-en-Terre brille de mille feux. Ces lumières attirent les visiteurs par milliers dans les boutiques des artisans du village, comme Anne De Villèle. En pleine création dans son atelier, cette artiste plasticienne est plus habituée au calme qu'à l'agitation de Noël. En décembre, elle accueille dans sa boutique jusqu'à 200 personnes par jour. Grâce aux illuminations, elle vend autant en un mois que sur l'ensemble de l'été, mais elle a dû adapter son offre. Chaque artisan verse à la commune entre 150 euros et 300 euros pour participer aux coûts des illuminations qui représentent un budget total de 45 000 euros. Contrairement aux apparences, ce n'est pas la facture d'électricité qui pèse le plus lourd. Elle coûte 1 000 euros pour tout le mois de décembre. Le public ne cesse d'augmenter au fil des ans. Pendant les fêtes, le village de 637 habitants attire jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, bien au-delà de la capacité d'accueil de la commune. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, Y. Chambon, B. Sisco