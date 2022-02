Animaux de compagnie, une passion sans limites

Ces deux husky, quatre et trois ans, sont traités comme des rois. Parfums, compléments alimentaires, crèmes pour coussinets ... Rien n'est trop beau pour eux. Pour leur faire plaisir, Hélyse Chevreuil leur maîtresse n'hésite pas. Elle peut dépenser jusqu'à 200 euros par mois. Les Français aiment leurs animaux de compagnie et dépensent pour eux sans compter. Part importante de ce budget : l'alimentation. Dans cette boutique, les prix varient de 1,50 à neuf euros le kilo. Bio, diététiques, sans céréales, les croquettes restent incontournables. Mais la dernière tendance, c'est la nourriture à base de viande crue ou les préparations. Il faut compter quatre euros le kilo. Adaptées, mais aussi de qualité, c'est ce que mettent en avant certaines marques. Dans cette usine du Pas-de-Calais, 300 tonnes de croquettes sont fabriquées par jour. La viande est l'ingrédient principal, accompagnée de riz, céréales, graisse et toute sortes de nutriments. Selon ce fabricant, c'est ce mélange qui fait la qualité de son produit, preuves à l'appui. En plus d'une alimentation haut de gamme, des nouveaux services pour le bien-être des animaux émergent comme ici, avec ce spa pour chien. Compter une quarantaine d'euros pour cette séance de balnéothérapie. Retour chez Hélyse pour une consultation à domicile. Au départ réservée aux chevaux, l'ostéopathie concerne également les animaux domestiques. Ce soin à 50 euros sera totalement pris en charge par une mutuelle. Des dépenses sans compter pour de fidèles compagnons qui contribuent également au bien-être de leurs propriétaires. T F1 | Reportage M. Stiti, T. Valtat