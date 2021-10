Animaux de compagnie : vers des règles plus strictes pour les achats sur Internet

C'est vrai qu'ils sont craquants. Les annonces de vente d'animaux de compagnie n'ont jamais été aussi nombreuses sur Internet et les réseaux sociaux. Leboncoin, Facebook, Snapchat, la majorité des animaux vendus en France aujourd'hui le seraient en ligne. Problème : comment s'assurer de l'origine de ces petits compagnons et du pédigrée des vendeurs ? Sur Internet, on trouve aussi des trafiquants attirés par l'appât du gain. Certains animaux peuvent se vendre plusieurs milliers d'euros. Des bêtes qui sont parfois maltraitées. Cette interdiction de vente en ligne fait l'objet de débat au parlement. Dans les faits, aujourd'hui, le site internet n'est pas responsable des abus, mais seulement les vendeurs. Le gouvernement propose de faire porter la responsabilité au site et de lui imposer des règles, comme ne publier des annonces que dans les rubriques dédiées aux animaux, ce que font déjà certains sites comme leboncoin. Autre mesure, contrôler l'identité de chaque animal mis en vente. Et en cas d'infraction, les amendes peuvent aller de 1 500 à 3 000 €. Internet n'a pas que des défauts. Il permet depuis quelques années de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs. C'est le cas de cette animalerie. Vous avez ici l'assurance d'acheter un chien chez un professionnel contrôlé et d'avoir un animal en bonne santé.