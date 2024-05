Animaux domestiques : comment lutter contre la maltraitance ?

Sur des images de vidéosurveillance d'une maison, on aperçoit un homme, voisin des propriétaires, jeter de la nourriture aux chiens. Ce sont des saucisses, fourrées avec des vis de bricolage. Le teckel et le braque seront sauvés in extremis par le vétérinaire avec plusieurs dizaines de vis dans l'estomac. La propriétaire des chiens, Isabelle Alain-Scala, est encore bouleversée. Le coupable a été condamné en justice à trois mois de prison avec sursis et 2 000 euros de dommages et intérêts. Les cas de maltraitance animale augmentent chaque année, +16 % en 2023. Alors, un refuge de la SPA a constitué une brigade spécialisée dans la traque des maîtres violents. Pour leur sécurité, des enquêtrices doivent garder l'anonymat. Ce matin-là, elles ont reçu un signalement pour un cas de maltraitance dans un appartement déjà connu de leur service. Méfiants, les maîtres se montrent vite menaçants. Mais les chiens ne semblent pas en mauvaise santé, c'est ce qui importe à la SPA. Les enquêtrices n'ont pas de pouvoir de police, lorsqu'elle constate un acte de maltraitance, elles peuvent faire appel aux forces de l'ordre. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Géli, G. Scanff