Les animaux sauvages sont-ils menacés d’extinction ?

La disparition des animaux sauvages est un phénomène terrifiant et inquiétant. D'après l'organisation WWF, leur nombre a baissé de 60 % en quarante ans. Les exemples les plus marquants sont ceux de l'éléphant, du jaguar et du manchot. En effet, un animal est tué toutes les vingt minutes par les braconniers. Toutefois, ce n'est pas uniquement la faute de l'homme. La déforestation et le réchauffement climatique ont également leur part de responsabilité.