Annecy : le poisson symbole du lac a-t-il disparu ?

Une heure et demie sur le bateau, et ils n’ont toujours aucune prise. Jacky Combaz pêche l’omble chevalier sur le lac d’Annecy depuis 30 ans. À ses débuts, le poisson était très répandu. Mais jeudi 11 mai, le radar ne repère presque aucun salmonidé. L’omble chevalier est pourtant une icône du lac d’Annecy. L'espèce est menacée par le réchauffement du lac. Pour se reproduire, elle a besoin d’une eau très fraîche. La fédération de la Pêche prend des mesures en continu. En 30 ans, la température du lac a augmenté d’un degré et demi. Avec de telles températures, il est impossible pour les œufs de se développer correctement. Pour permettre la survie de l’espèce, l’élevage est la seule solution. En juillet, 80 000 alevins seront relâchés dans le lac. “On est à 90% de reproduction qui viennent de la pisciculture, et 10% seulement du naturel”, explique Carine Grisolet, chargée de mission Annecy Lac Pêche. Si l’eau continue de se réchauffer, d’autres poissons pourraient être menacés, comme la féra. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand