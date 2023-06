Annecy : l'eau du lac chauffe et climatise la ville

Dans le quartier flambant neuf des Trésums, les habitants profitent d'une vue imprenable sur le lac d'Annecy (Haute-Savoie) et de son énergie. L'eau du lac permet de chauffer 570 logements avec à la clé une économie de 15% sur la facture. Pour Nicolas Fouillot, résident du quartier, les avantages sont nombreux. Pour comprendre le fonctionnement, il faut se rendre au bord du lac. Un tuyau long de 450 mètres a été immergé pour pomper l'eau et la transporter jusqu'à une usine souterraine. L'eau comporte des calories et ce sont ces calories, amplifiées par les pompes à chaleur, qui permettent de chauffer les bâtiments. Le système permet aussi de refroidir les logements. Dans un hôtel du Groupe PVG, on ne trouverait aucun climatiseur. Ce sont des tuyaux cachés dans les murs qui transportent l'eau froide et rafraîchissent les chambres. Le système utilise quinze fois moins d'électricité qu'une climatisation classique. 100% de l'eau captée est ensuite restituée dans le lac. TF1 | Reportage M. Chaize