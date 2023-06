Emotion et sidération : François-Xavier Ménage en direct d'Annecy

L'émotion et la sidération sont encore palpables à Annecy. Des familles viennent là où l'attaque au couteau a eu lieu ce 8 juin 2023 matin. Parmi elles, une maman avec ses trois enfants. Le plus jeune a seulement six ans. Des lunettes bleues, l'enfant dit, avec ses mots, à quel point c'est une journée de grande tristesse. Il dépose ensuit, une rose blanche. Il y a un mot, notamment, qui symbolise beaucoup de choses où il est écrit "la douleur va passer, l'amour doit rester". Alors que pendant ce temps, la ville d'Annecy prépare un rassemblement dans les prochains jours. On ne connaît pas encore les détails pour que chacun puisse exprimer sa douleur, voire sa colère. Et pendant ce temps, ce sont des cellules psychologiques qui continuent d'être activées, aussi bien du côté de la préfecture que de la mairie. Et des dizaines de professionnels qui vont pouvoir écouter tous ceux qui en expriment le besoin. TF1 | F-X. Ménage