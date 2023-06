Annecy : une ville sous le choc

Le soulagement des parents et les larmes des enfants. Leur école se trouve à quelques mètres du lieu de l'attaque. Ils vont jouer chaque jour dans le parc que vous voyez dans la vidéo ci-dessus. Le cauchemar a duré plus d'une heure. Une heure où les classes sont restées confinées, avant de sortir sous escorte policière. Le choc de toute une ville d'ordinaire si paisible. La pelouse du Pâquier au bord du lac où les Annéciens se détendent, font du sport, est barricadée par les forces de l'ordre. "On est dans une ville de province à Annecy... On n’a pas l'habitude, je pense que personne n'a l'habitude. Encore moins nous, en fait.", confie un habitant. En cette journée de printemps, il y avait aussi des touristes du monde entier qui apprennent que parmi les enfants blessés, il y avait une jeune Britannique et un Nerlandais. Tous, dans ce centre-ville bouclé une partie de la journée, ont du mal à se remettre au travail et à ne pas y penser. Ce jeudi soir, l'esplanade du Pâquier, si cher aux Annéciens, a repris un semblant d'existence. TF1 | Reportage G. Charnay, A. Ceronne