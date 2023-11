Annemasse : le squat sans fin

Virginie Combépine nous montre son appartement, dépitée. Depuis un an et demi, des squatteurs habitent juste au-dessus de chez elle et provoquent de nombreux dégâts des eaux. Elle vient d’apprendre la nouvelle, ces squatteurs pourront rester dans l’immeuble. Aujourd’hui, elle ne sait plus comment résoudre le conflit. Nous étions venus dans la résidence à Annemasse mi-octobre. Une procédure était en cours pour expulser les squatteurs, mais cette procédure a été invalidée par le tribunal. Selon leur avocate, une famille avec un enfant de sept ans ne peut pas être expulsée si rapidement, ils continuent donc de vivre illégalement dans le logement. C’est un coup de théâtre pour la propriétaire qui espérait enfin récupérer son appartement. Dans l’immeuble, de nombreux habitants craignent des conflits avec ces squatteurs. De son côté, la préfecture envisage de faire appel pour tenter d’expulser les squatteurs. TF1 | Reportage M. Chaise, F. Marchand