Annie Ernaux : première Française prix Nobel de littérature

Annie Ernaux s'est vu attribuer le prix Nobel de littérature 2022 à l'âge de 82 ans. Au cours d'une déclaration, elle a fait savoir que cela "représente quelque chose d'immense, une responsabilité de poursuivre un combat contre les injustices par rapport aux femmes". C'est la première Française à recevoir une telle distinction. D'autres grands écrivains étaient en lice. Parmi eux figure le Français Michel Houellebecq. Dans une librairie visitée par nos journalistes ce jeudi 6 octobre, c'est Annie Ernaux et ses livres qui suscitent la curiosité. Des ouvrages parfois vendus à plus de 500 000 exemplaires. Ses romans s'inspirent de sa vie. On y découvre son enfance modeste, les inégalités dont elle a souffert et également des sujets très intimes, comme son avortement illégal en 1964. Son prochain projet se déroulera sur le grand écran. Il s'agit d'un documentaire sur sa vie de famille dans les années 70.