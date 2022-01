Anniversaire d'Elisabeth II : qui sera couronné roi du pudding ?

Il paraîtrait que Sa Majesté à la dent sucrée. Alors, pour célébrer les 70 ans de son règne cette année, c'est tout un peuple qui est appelé aux fourneaux. Un concours de pouding vient de commencer. L'enjeu est de taille : le dessert gagnant sera servi à la reine en personne. “Ils demandent quelque chose de joli qui puisse enthousiasmer la reine”. “Je serais ravie d'essayer pour ma reine, mais je ne pense pas qu'elle choisirait mon dessert”. La consigne est simple et inspire déjà les réseaux sociaux. Un dessert original, bon, beau et facile à reproduire par tous. Les Anglais n'ont plus qu'à deviner les saveurs qui pourraient plaire à leur souveraine. “J'ai entendu dire qu'elle aimait bien boire un peu d'alcool l'après-midi, alors peut-être quelque chose avec de l'alcool dedans”. “J'ai la recette du gâteau préféré de la reine-mère et il y a beaucoup de fruits dedans. Qui sait, elle a peut-être les mêmes goûts que sa mère”. Mais attention, tout le monde ne pourra pas participer. Il faut être résident du Royaume-Uni. Les règles ont été publiées lundi et ce concours ne sera ouvert qu’aux amateurs. Les participants ont jusqu'à début février pour envoyer leur recette. Le dessert gagnant aura une place de choix lors des célébrations du jubilé. Un événement historique qui devrait voir des millions de personnes fêter les 70 ans de règne d'Elizabeth II. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges