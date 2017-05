Annonce du gouvernement retardée : la longue vérification des futurs ministres  

FACT-CHECKING - Emmanuel Macron l’avait écrit page 26 de son programme de candidat : "Il faut aller plus loin dans la transparence et l'exigence". Si aujourd’hui l’annonce du gouvernement prend plus de temps que prévu, c’est aussi parce que le nouveau Président français était conseiller à l'Elysée lorsqu'éclata l'affaire Cahuzac en 2013. Il ne veut pas répéter l’erreur de ses prédécesseurs.