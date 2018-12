Annonces d'Emmanuel Macron : les gilets jaunes divisés

Les annonces faites par Emmanuel Macron lundi font débat. Chez les porte-paroles des gilets jaunes, trois tendances ont été notées. Il y a ceux qui demandent à suspendre les manifestations, comme Jacline Mouraud. Et d’autres qui se disent déçus par les mesures et qui appellent à la poursuite des blocages, dont Benjamin Cauchy. Enfin, d'autres veulent organiser le mouvement et faire une liste politique pour les élections. Un embryon de parti a même déjà été fondé par Hayk Shahinyan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.