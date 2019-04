Annonces d'Emmanuel Macron : les réactions de la classe politique

Selon Gilles Le Gendre, président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron "apporte des mesures très concrètes et immédiates sur des sujets fondamentaux". "Douze millions d'euros pour ce grand débat, six mois de révolte populaire pour arriver à ça, je pense que la colère des Français a de beaux jours devant elle" estime Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.