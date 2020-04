Annonces d'Edouard Philippe : les PME se réorganisent pour la reprise

Après les annonces faites par Edouard Philippe ce mardi 28 avril, les petites et moyennes entreprises doivent se réorganiser pour démarrer leur activité. Dans les Bouches-du-Rhône, la direction d'une entreprise de sérigraphie découvre lors du discours du Premier ministre que le département est désormais déterminant pour le déconfinement. Elle envisage le retour de certains salariés au cas par cas, alors que la chaîne de production ne fait travailler que la moitié des effectifs. Un imprimeur du même département ne demande que la reprise de son activité. Mais, ce redémarrage se fera avec le port du masque, comme l'a annoncé le chef du gouvernement. Un autre chef d'entreprise, quant à lui, n'est pas encore pressé de faire revenir ses employés dans ses murs. Faute de stock de gel hydroalcoolique, il souhaite privilégier au maximum le télétravail pour une durée indéterminée.