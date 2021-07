Annonces d’Emmanuel Macron : les attentes et craintes des Français

Qu'ils soient en vacances ou non, les Français se retrouvent une nouvelle fois dans l'attente des annonces du président. "Ma crainte, c'est qu'il va nous annoncer alors des mesures plus draconiennes", s'inquiète une dame. Parmi celles-ci devraient figurer la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Une mesure qui divise. Pour inciter les Français à se faire vacciner, il y a une autre piste, l'extension du pass sanitaire dans les musées, les salles de spectacle ou de sport. Bref, une obligation supplémentaire. "Si maintenant, c'est comme ça profiter, il faut un pass, je le ferai. Ce n'est pas grave", lance une jeune femme. Quant aux tests, aujourd'hui, ils sont gratuits. Faut-il les rendre payants comme chez bon nombre de nos voisins européens ? Ce que nous avons rencontré n'y sont pas favorables. "Ce n'est pas à nous de payer, ce n'est pas nous qui l'avons demandé, c'est venu. Maintenant, ça coûte cher à tout le monde", s'insurge un quinquagénaire. Et puis pour les Français ce soir, il y a un autre enjeu, quel avenir pour les réformes, et notamment celles des retraites ? "Il faut attendre parce que de toute façon il y a les présidentielles. Les Français n'ont pas la tête à ça", dit un père de famille. Dans quelques minutes, le chef de l’État va prendre la parole pour la huitième fois depuis le début de l'épidémie. Une crise qui pour chacun semble sans fin.